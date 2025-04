Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Nottingham Forest e Manchester United se enfrentam, nesta terça-feira, 1º de março, às 16h (de Brasília), no City Ground, pela 30ª rodada da Premier League. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vêm de resultados positivos no Campeonato Inglês e promete bastante equilíbrio nesta reta final de temporada.

Como chega o Nottingham Forest

Com apenas mais oito jogos para o fim da Premier League, o Nottingham Forest quer encerrar a temporada em grande estilo e confirmar a classificação para a próxima edição da Champions. O time está na terceira posição, com 54 pontos, com cinco de vantagem para o Chelsea, 4º colocado. A diferença para o vice-líder Arsenal é de quatro pontos.

Além disso, o Forest vem de uma classificação para a semifinal da Copa da Inglaterra, a FA Cup, após vencer o Brighton nos pênaltis por 4 a 3.

A grande dúvida no Nottingham fica por conta da presença do atacante Chris Wood, que ainda se recupera de lesão. No entanto, o técnico Nuno Espírito Santo mostrou otimismo pelo retorno do jogador, que pode estar entre os relacionados para a partida desta terça-feira. De resto, o Forest não terá baixas de última hora para o duelo em casa.