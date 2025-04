Neymar treina em casa para acelerar retorno ao Santos

Neymar vai completar um mês sem entrar em campo nesta quarta-feira (02/4). Ele sofreu um desconforto na coxa esquerda contra o RB Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista e desde então segue em tratamento. Neste meio tempo, o craque vai dividindo seu tempo entre os treinamentos no Santos, sua recuperação, além de sua família e amigos. No último sábado (29/3), ele acompanhou sua equipe na Kings League Brasil, Fúria, que fez sua estreia na competição.

O Santos, por sua vez, começou mal o Campeonato Brasileiro. Afinal, a derrota de virada para o Vasco, na primeira rodada do Brasileirão, deixou os jogadores, comissão técnica e principalmente o presidente Marcelo Teixeira irritado. Assim, o Peixe terá a chance de conquistar sua primeira vitória na competição contra o Bahia, que também tropeçou na estreia e ficou no empate com o Corinthians, na Arena Fonte Nova.

