Na Rússia, Luiz Henrique, do Zenit, acompanha estreia do Botafogo pelo celular

Vale lembrar que o jogador chegou ao clube da Rússia por 35 milhões de euros (R$ 216 milhões) no fim do ano passado. Antes disso, se tornou ídolo do Botafogo ao brilhar nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024.

Por fim, Luiz Henrique entrou em campo 55 vezes pelo Alvinegro, marcando 12 gols e dando cinco assistências. Além disso, foi eleito o melhor jogador do último Brasileirão e Rei da América após o título da Libertadores. O atleta volta a campo no dia 5, no duelo com o Lokomotiv Moscou.

