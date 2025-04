Matheus Cunha afirma desejo de deixar o Wolverhampton: ‘Dar passo adiante’

“Eu recebi muitas ofertas (na janela de inverno), mas eu não me sentiria bem se saísse. Algumas coisas você não pode controlar, mas eu não poderia deixar o clube no meio da temporada, numa situação complicada, na zona de rebaixamento. Agora estamos perto de atingir o objetivo. Mas deixei claro que eu preciso dar o passo adiante. Quero brigar por títulos, por coisas importantes. Tenho potencial”, disse.

Vale lembrar que o brasileiro chegou ao Wolverhampton na temporada 2022/23 por empréstimo junto ao Atlético de Madrid. No entanto, agradou a direção do clube e permaneceu em definitivo, por conta da cláusula de obrigação de compra Até o momento, ele soma 85 jogos, com 31 gols e 14 assistências, sendo 15 tentos nesta temporada.

“Às vezes na vida, o que queremos é afeto. O Wolverhampton me deu a alegria de volta. Os torcedores me deram muito. O status que tenho hoje, o jogador que sou, a alegria que sinto, é por causa deles. Sou muito agradecido ao Wolves”, frisou.

Por fim, o Wolverhampton ocupa a 17ª colocação da Premier League, com 26 pontos, nove a mais do que o Ipswich Town, que ocupa a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o West Ham, no Molineux, nesta terça-feira (1), às 15h45 (de Brasília).