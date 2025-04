Marcão tem jejum a encerrar pelo Fluminense

Afinal, o Fluminense não vence com ele no comando há cinco partidas. São três derrotas e dois empates no período. O último triunfo tricolor com Marcão à beira do campo foi, assim, no Campeonato Carioca de 2024, pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Sem Mano Menezes, demitido no último sábado (29) após derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, na estreia no Brasileirão, o Fluminense recorrerá novamente a Marcão, auxiliar permanente do clube. E o ex-jogador e ídolo tricolor tem um jejum a quebrar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Renato Gaúcho fala sobre possível procura do Fluminense: ‘Estou no mercado’

Dessa forma, o técnico tem apenas 13,3% de aproveitamento no recorte. Depois dessa vitória (3 a 0 sobre o Nova Iguaçu), foram mais dois jogos em 2024, com duas derrotas. Ele assumiu no lugar de Fernando Diniz, demitido após crise no início do Brasileirão, e perdeu os jogos para Vitória e Grêmio, pelas rodadas 12 e 13, respectivamente.

Após estas partidas, o Fluminense anunciou acordo com Mano Menezes. Assim, Marcão só voltou ao banco de reservas para as três rodadas iniciais do Cariocão deste ano. Foi quando o time principal ainda estava em período de pré-temporada, com o Flu utilizando uma equipe alternativa recheada de jovens. Dessa forma, foram mais três tropeços. Empates com Sampaio Corrêa (0 a 0) e Maricá (1 a 1), e derrota para o Volta Redonda (1 a 0).

O Flu segue no mercado em busca de um novo treinador. Os nomes especulados até o momento são: Renato Gaúcho, Dorival Júnior e Odair Hellmann. Todos já tiveram passagens pelo time das Laranjeiras.