Lucas Sasha destaca força do Fortaleza em casa antes de estreia na Libertadores

O volante Lucas Sasha, titular nas últimas partidas, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (31) e comentou sobre a expectativa para o duelo. Perguntado se a presença de vários jogadores argentinos no elenco tricolor poderia representar uma vantagem na preparação, ele descartou qualquer tipo de facilidade e enalteceu o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O Fortaleza inicia, na próxima terça-feira (1º), mais um capítulo de sua história na Copa Libertadores da América . A atual edição, aliás, marcará a terceira vez do Laion na competição continental. O Tricolor do Pici recebe o Racing, da Argentina, na estreia.

“É um jogo muito difícil. Ao meu ver, o Racing é o favorito do grupo. Vem de títulos internacionais importantes e tem bagagem na Libertadores. Então, será um jogo muito complicado para nós, mas sabemos da nossa força dentro do Castelão. Sabemos como é difícil para os adversários jogarem aqui. Precisamos aproveitar esse fator para começar somando pontos dentro de casa”, concluiu.

Em sua segunda participação na Libertadores pelo Fortaleza, Sasha vem sendo uma peça importante para o time. Na temporada, o volante soma nove partidas e um gol marcado. Ele reconhece as dificuldades que o Racing pode impor, mas aposta no fator casa para buscar os três pontos na estreia.

“Eu não creio que isso traga facilidade, porque o Vojvoda e toda a comissão estudam muito, seja contra uma equipe argentina ou brasileira. Eles trabalham bastante e são muito competentes nesse pré-jogo para nos passar todas as informações. Então, por serem argentinos, não acho que isso nos dê qualquer vantagem”, afirmou o meio-campista.

Pelo Grupo E do torneio, Fortaleza e Racing se enfrentam nesta terça-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Colo-Colo e Bucaramanga, aliás, se enfrentam no outro duelo do grupo.

