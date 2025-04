Jornal exalta atuação de filho de Marcelo pelo sub-19 do Real Madrid: ‘Dinamite’

O triunfo da equipe sub-19 do Real Madrid sobre o rival Atlético de Madrid contou com uma grande atuação de Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo. Afinal, o jovem deu uma assistência de letra e ganhou destaque na imprensa espanhola, sendo chamado de “dinamite”, apelido do maior ídolo do Vasco da Gama.

“É uma dinamite supernova. Duas partidas, pela Rojita e pelo Juvenil A do Real Madrid, onde mostrou a habilidade de um atacante que lhe permite queimar etapas a toda velocidade. Arrombar portas. Senso de área, potência, técnica e finalização. Há uma razão para ele ter marcado quase 150 gols na academia de jovens (do Real Madrid). É sua marca registrada, sua pontaria. E uma inteligência que é desenvolvida e lapidada para completar o coquetel. Algo essencial para dissipar dúvidas”, publicou o Diário As.