Italiano: Lazio tropeça em casa e fica no empate com Torino

A Lazio tropeçou mais uma vez no Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (31), o time tropeçou na partida de encerramento da 30ª rodada e ficou no empate por 1 a 1 diante do Torino, no Estádio Olímpico de Roma. Adam Marusic abriu o placar para os donos da casa, enquanto Gvidas Gineitis buscou o empate para o clube de Turim. Ambos os gols foram marcados no segundo tempo.

Dessa maneira, a Lazio chegou aos 52 pontos e caiu para a 7ª posição, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias. Além disso, a equipe venceu apenas uma partida nas últimas cinco rodadas e precisa se recuperar nesta reta final de temporada.