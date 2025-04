Flamengo avança negociação e pode acertar com Jorginho nos próximos dias

O Flamengo está perto de acordo para contratar o volante Jorginho, do Arsenal. No último domingo, a diretoria rubro-negra e o staff do jogador fizeram uma reunião para encurtar a distância. Ambos os lados cederam e ficaram perto de um acordo por valores, principal empecilho do negócio até o momento. A informação inicial foi do canal “Paparazzo Rubro-Negro”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Recentemente, Jorginho esteve no Rio de Janeiro, onde veio passar férias, ao lado de sua esposa. O casal teve grande recepção por parte da torcida rubro-negra. O volante gostou do clima carioca e tem chance de chegar em acordo com o Flamengo. No entanto, o volante já deixou claro que não se fecha para outras propostas.

Assim, Flamengo e o staff do jogador devem se reunir até o fim desta semana para ajustar os últimos detalhes. A partir daí, Jorginho vai negociar sua liberação do Arsenal. O clube inglês ainda vai disputar as quartas de final da Champions League, contra o Real Madrid.

A ideia do Flamengo para Jorginho

O ítalo-brasileiro tem contrato com o Arsenal até junho deste ano. Jorginho conta com o prestígio do técnico Mikel Arteta, que deseja a permanência para o futuro. O Flamengo, no entanto, aposta no desejo do volante em jogar no Brasil para conseguir chegar ao acordo.