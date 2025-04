Ex-jogador pede técnico com coragem de colocar Vini Jr no banco da Seleção

“Um dos comentários meus nos jogos da Seleção Brasileira é: por que o Dorival não substituiu o Vini? Apesar de ele ter feito o gol que deu um respiro ao Dorival, mas contra Argentina, o que ele fez? Se você olhar a tática, quem estava in loco, a sensação era pior do que na televisão”, argumentou Denílson.

O ex-jogador Denílson fez apelo pela contratação de um treinador com coragem de barrar jogadores badalados como Vini Jr. O comunicador utilizou o atacante do Real Madrid como exemplo de uma das críticas ao trabalho de Dorival Júnior na Seleção. Assim, para o comentarista, o atacante do Real Madrid é um exemplo de atleta que já tem prestígio na Europa, mas que soma frequentes atuações discretas pela Seleção.

“Os jogadores no início tentaram fazer uma marcação pressão, que não aconteceu porque a Argentina estava confortável. Então, por que não tirar o Vini? Não é o mesmo do Real Madrid. Por que você não tem a personalidade de tirar o Vini no meio do jogo? Qual é o problema? Não sei o problema que o Dorival tinha de tirar o Vini. O próprio jogador sabe quando não joga bem”, acrescentou o comentarista.