Esposa de Daniel Alves anuncia gravidez três dias após absolvição do ex-jogador

Joana Sanz fez um forte relato sobre a chegada do primeiro filho do casal e revelou três abortos em meio às tentativas

Em uma publicação no Instagram, Joana compartilhou um vídeo exibindo o teste de gravidez positivo e uma ultrassonografia da bebê. Ela detalhou os desafios enfrentados em sua jornada para a maternidade, incluindo duas fertilizações in vitro, três perdas gestacionais e uma cirurgia nas trompas de falópio. A modelo também mencionou a descoberta da endometriose durante esse período.

A modelo também relembrou a perda de sua mãe há dois anos, destacando a sensação de orfandade que sentiu até ouvir o coração de sua bebê pela primeira vez. Ela acredita que sua mãe a enviou para que nunca mais se sentisse sozinha e para que tivesse forças para enfrentar a vida.

O anúncio

Conforme mencionado, Joana publicou um vídeo exibindo algumas etapas até a descoberta da gravidez. O longo texto, em tom de desabafo, se inicia com a modelo revelando que sua intenção inicial não era compartilhar a notícia publicamente, mas assim o fez para “àquelas que estão na luta”.

“A frase “você vai sentir falta do arroz” não é brincadeira. Há tanto desconhecimento sobre a idade reprodutiva da mulher e não se trata de algo tão fácil engravidar. Há cinco anos considerei com muito medo a ideia de me tornar mãe. Medo porque um ser humano vai depender de mim para sobreviver, medo de não trabalhar, medo de me perder como mulher…”, dizia um trecho.