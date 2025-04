Edenilson se torna destaque no Grêmio e assume braçadeira de capitão

Edenilson demonstra competência para manter a regularidade de boas atuações pelo Grêmio neste início de temporada. A chegada do técnico Gustavo Quinteros simbolizou um renascimento para o meio-campista no Tricolor gaúcho. Tal situação se reflete em seu destaque entre os jogadores da sua posição no país. Inclusive, ele superou dois companheiros de setor e se consolidou como titular.

O prestígio também fica evidente ao ser escolhido para ser um dos capitães da equipe. Afinal, Edenilson assumiu a braçadeira na estreia do Imortal pelo Campeonato Brasileiro diante do Atlético, no último sábado (29), na Arena. Quinteros explicou a escolha pelo camisa 8 para ser capitão no lugar de Villasanti.