Diretor da Band revela segredo para fechar retorno de Galvão Bueno à TV aberta

Galvão Bueno retornará à TV aberta, nesta segunda-feira (31). Isso porque o narrador fará a estreia do seu programa “Galvão e Amigos” na Band. A atração representa uma aposta da emissora para fortalecer a sua cobertura de competições esportivas no ano. Inclusive, a frequência do programa será semanal, a cada segunda-feira. Em entrevista à coluna “Splash”, do portal “Uol”, o diretor esportivo da Band, Denis Gavazzi, deu detalhes das tratativas com Galvão Bueno. O representante da emissora frisou que inicialmente o contato foi informal e sem um projeto ainda definido. Posteriormente, o canal teve a estratégia de reunir as informações essenciais e, então, fazer uma oferta bastante atrativa para o narrador.

Foi tudo muito simples. Começamos a bater um papo no final de outubro, começo de novembro, e pintou a possibilidade. Foi meio que uma conversa bem informal de "e se a gente fizer?", "e se", e o papo foi ganhando corpo. Em determinado momento, lá no começo de dezembro, chegamos à conclusão que era possível", pontuou o diretor da Band.

“Era um sonho dele fazer o programa em televisão aberta com os amigos dele. Tentamos, há dois anos, fazer alguns projetos de segunda-feira à noite voltados ao esporte e acabou que não deu muito certo. Quando pintou a oportunidade de ser o Galvão, com esse elenco que a Letícia Bueno, a filha dele, sugeriu, eu falei: ‘Isso tem tudo a ver. Vamos tentar viabilizar’. Ficamos até quase perto do Natal em troca de mensagens, vai, volta, vai, volta e todos estão aqui”, complementou Denis. Galvão Bueno alcança meta comercial em novo programa A Band estipulou que a sua nova atração, que terá o comando do narrador, acertasse o patrocínio com cinco marcas e teve êxito. Afinal, o programa firmou parceria com a casa de apostas Betnacional, a rede de postos de gasolina Texaco, a empresa de tecnologia Amazon, General Motors, montadora da marca Chevrolet, e a Bajaj, montadora de motos criada na Índia.