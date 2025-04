Cruzeiro x Vasco não será no Mineirão; saiba sobre a mudança

Show do cantor sertanejo Gusttavo Lima no estádio será na véspera do duelo. Assim, Raposa pede transferência de local para Uberlândia (MG)

A partida entre Cruzeiro x Vasco, marcada para o dia 27 de abril, não será no Mineirão, onde a Raposa manda seus jogos. Afinal, o duelo, válido pela sexta rodada do Brasileirão, será no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

O motivo, segundo informações do “ge” desta segunda-feira (31) é o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que será no Mineirão. O evento ocorrerá no dia 26 de abril, ou seja, na véspera do confronto. Dessa forma, não há tempo hábil para que o Mineirão possa receber o jogo do Brasileirão. O Cruzeiro informou que pediu a transferência do local da partida, visando atuar no Triângulo Mineiro.