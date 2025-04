Confira os inscritos do Vasco para a Sul-Americana

Cruz-Maltino inscreve 50 atletas, contando com 17 jogadores das categorias de base; veja a lista completa enviada por Fábio Carille

Saiu a lista de inscritos do Vasco para a Copa Sul-Americana. Nesta segunda-feira (31), a Conmebol disponibilizou os 50 nomes enviados pela comissão técnica do clube para o certame, cuja participação vascaína se inicia nesta quarta-feira (2 de abril), contra o Melgar, no Peru.

A lista consta, assim, com 17 jogadores de categorias de base, sendo 15 do sub-20 e outros dois do sub-17. O ponta David e o meia Guilherme Estrella, ainda que se recuperando de lesão, estão entre os inscritos.