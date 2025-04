Cienciano x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG visita o Cienciano e encara a altitude de Cusco nesta terça-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela estreia na Copa Sul-Americana 2025. O confronto é válido pelo Grupo H do torneio, que também conta com Caracas, da Venezuela, e Deportes Iquique, do Chile. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).