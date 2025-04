Cauly, do Bahia, é a bola da vez no Botafogo

O Botafogo ainda pode ampliar um pouco mais o investimento na equipe neste primeiro semestre de 2025. Com o mercado nacional aberto até o dia 11 de abril, o clube monitora oportunidades de mercado. Neste cenário, o nome do meia Cauly, do Bahia, ganha força nos bastidores da SAF da Estrela Solitária. A informação é do “Blog do Gentile”, do site “FogãoNet”.

Alvinegro na infância e empolgado com a possibilidade de vestir a camisa do clube mais tradicional do país, Cauly realizou duas boas temporadas pelo Esquadrão de Aço, porém, em 2025, perdeu espaço. Na final do último Campeonato Baiano, contra o Vitória, aliás, ele foi expulso por agredir o zagueiro Halter, jogador que a torcida do Glorioso não quer ver perto do clube nem pintado de ouro. O gesto “aproximou” o meia do “botafoguismo”.