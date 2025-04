Cássio chega a 40 pênaltis defendidos na carreira e se torna o 4º maior pegador da história

O Cruzeiro venceu o Mirassol por 2 a 1, com gols de Dudu e Gabigol, no último sábado (29), no Mineirão, em Belo Horizonte. O triunfo só foi possível graças à atuação do goleiro Cássio, que defendeu um pênalti e garantiu os três pontos para a Raposa. O lance colocou seu nome na história do futebol.

Com essa defesa, Cássio atingiu a marca de 40 pênaltis defendidos na carreira. Assim, conforme levantamento do portal “The Goleiro”, tornou-se o quarto goleiro que mais defendeu pênaltis.