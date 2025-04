Bahia x Corinthians: esposa de Everton Ribeiro se manifesta sobre expulsão do meia

Habituada a comentar sobre o marido nas redes sociais, Marília Nery usou seu perfil no 'X' para avaliar o lance que resultou no vermelho ao meia

A expulsão de Everton Ribeiro no empate em 1 a 1 com o Corinthians pela estreia dos times no Brasileirão , na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, trouxe incredulidade à Marília Nery, esposa do jogador. Acostumada a interagir nas redes sociais, a criadora de conteúdos protestou instantaneamente ao lance que resultou no segundo cartão amarelo e, consequentemente, ao vermelho no início do segundo tempo.

Expulsão de Everton Ribeiro

O Bahia iniciou sua campanha no Campeonato Brasileiro de 2025 com um empate por 1 a 1 contra o Corinthians, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A partida ficou marcada pela expulsão do meia no início do segundo tempo, um evento que alterou significativamente o andamento do jogo.

Desde o início, o Bahia demonstrou domínio, especialmente explorando as jogadas pelas laterais. O gol tricolor surgiu aos 45 minutos da primeira etapa, quando o lateral-esquerdo Luciano Juba avançou pela ponta e cruzou para Gilberto, que cabeceou para as redes. A movimentação ofensiva de Juba destacou-se como uma constante, contribuindo para as principais oportunidades criadas pela equipe.

No entanto, aos seis minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro recebeu o segundo cartão amarelo, após um pisão por trás em Talles Magno, e acabou expulso. O técnico Rogério Ceni reagiu substituindo o atacante Ademir pelo zagueiro Gabriel Xavier, reforçando a defesa e reorganizando a equipe em um esquema com cinco defensores. O Tricolor, então, passou a adotar uma postura mais cautelosa, buscando segurar a vantagem e explorar possíveis contra-ataques.