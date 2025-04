Atacante brasileiro comenta idolatria por Valencia no Equador: ‘Neymar deles’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Minha vinda pra cá foi uma surpresa pra muita gente, eu tinha propostas para permanecer no Brasil, porém preferi me arriscar aqui no futebol equatoriano, sair da minha zona de conforto. O povo gosta muito do brasileiro. E o Valência é como se fosse um Neymar para o Brasil. Todos aqui idolatram muito ele. Acompanham os jogos do Internacional só para assistir ao Enner. É uma confiança muito forte que eles possuem no Valencia. Se o povo equatoriano acredita que vai para a Copa é por causa do “Superman”. Não tive oportunidade ainda de ir assistir a um jogo da Seleção, creio que em breve possa ir assistir”, relatou Allyson.