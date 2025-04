Arsenal e Tottenham farão clássico inédito fora da Inglaterra

Clássico do Norte de Londres será disputado em Hong Kong, no próximo dia 31 de julho

Pela primeira vez, o dérbi do Norte de Londres entre Arsenal e Tottenham será disputado fora da Inglaterra. Os clubes anunciaram nesta segunda-feira (31) que o jogo acontecerá em 31 de julho, no recém-inaugurado estádio Kai Tak, em Hong Kong, como parte do festival de futebol da cidade.

