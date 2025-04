Arminia Bielefeld x Leverkusen: Onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

xxx

Como chega o Arminia

O técnico do Arminia, Michel Kniat, tinha dúvidas sobre qual dupla de zaga escalaria. Após os últimos treinos, optou por Leon Schneider e Joel Felix, que se saíram muito bem nas quartas de final, quando eliminaram o Werder Bremen. No ataque, Kania será a arma para levar o time a uma improvável final.

Como chega o Leverkusen

O Leverkusen viaja até Leverkusen com desfalques. Terrier e Nathan Tella, machucados, não foram relacionados, assim como Tapsoba. E o astro da equipe Florian Wirtz está no grupo, mas tudo indica que ficará no banco, já que está com condições físicas ruins.

Mas ainda assim, o Leverkusen vai com muita força. O treinador Xabi Alonso vai com três homens de frente e ainda optou por deixar Boniface no banco. Assim, o trio será Amine Adli, Aleix Garcia e Schick.