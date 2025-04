Após fase difícil no Palmeiras, Gabriel Menino se reencontra no Atlético: ‘Voltei a ser feliz’

“Eu com 20, 21 anos, já tinha conquistado duas Libertadores, uma Copa do Brasil, um Paulista, fui para a seleção brasileira principal. Tudo isso em um ano. O que sonhei para a vida toda aconteceu em um ano. Então, absorver isso de uma vez só, foi muito difícil para mim. As coisas extras, fora de campo, vieram fáceis. Eu, como qualquer ser humano, errei de dar essa liberdade. Mulheres, amigos, festas… Não me cuidei como faço hoje”, analisou o meia em entrevista ao “ge”.

Após ser multicampeão pelo Palmeiras , Gabriel Menino vive um novo momento na carreira com a camisa do Atlético-MG. Em grande fase no clube mineiro, o jogador abriu o coração sobre os desafios enfrentados no Alviverde, onde brilhou nos primeiros anos como profissional, mas também enfrentou dificuldades fora de campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Menino revelou que estava deslumbrado e, durante o período, perdeu espaço no time. Mesmo com os conselhos dos pais, demorou a perceber que precisava mudar sua postura para seguir evoluindo como atleta. O alerta, então, veio ao ver companheiros deixando o clube paulista.

“Meus pais me mostravam o caminho, puxavam minha orelha, e eu não quis seguir. Decisão minha. Quando vem muita coisa fácil… acabei me perdendo um pouco. Mas quando vi o Patrick saindo, o Wesley… Eu pensei: “Opa, está na hora de me concentrar, focar”. Então ali caiu minha ficha”, revelou.

Menino diz que voltou a ser feliz no Atlético

“Quando você conquista muita coisa em um clube, está lá desde 2017, com o mesmo elenco, você fica confortável. Isso incomoda. Eu não ia treinar mais feliz, jogar… Tinha algo me incomodando. Já tinha falado no final do ano que queria sair. Queria me formar um jogador. Lá me olhavam muito como jogador da base. E eu não sou mais base, estou no quinto ano como profissional. Queria viver novos ares.Voltei a ser feliz aqui (no Atlético)”, comentou o atleta.