Weverton comemora marca pelo Palmeiras, mas lamenta resultado: ‘Tivemos a bola do jogo’

Goleiro foi o destaque do Palmeiras no empate contra o Botafogo pela primeira rodada do Brasileiro

O goleiro Weverton, foi o melhor jogador do Palmeiras no empate sem gols contra o Botafogo pela estreia do Brasileiro no Allianz Parque neste domingo (3). Aliás, com o resultado, o jogador chegou a mais uma marca expressiva com a camisa do Verdão: 200 jogos sem sofrer gols.

Dessa forma, ele se tornou o segundo goleiro menos vazado da história do clube paulista, atrás apenas de Emerson Leão, que ficou 304 jogos sem ser vazado. Weverton, portanto, comemorou a marca, mas lamentou o resultado.