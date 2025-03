Vegetti decide, e Vasco vence o Santos no Brasileirão

Vasco sai atrás, mas cresce no segundo tempo e vira com assistência e gol do atacante argentino / Crédito: Jogada 10

O Vasco virou e venceu o Santos por 2 a 1 neste domingo (30) em São Januário pela primeira rodada do Brasileirão. Barreal abriu o placar para o Peixe no primeiro tempo. Entretanto, o Cruz-Maltino se encontrou na segunda etapa e chegou à virada com Vegetti usando a cabeça para dar assistência para Nuno Moreira e depois sacramentando a vitória. Com o resultado, o Vasco encontra-se em terceiro lugar, com 3 pontos. O Santos abre a zona de rebaixamento, naturalmente, sem nenhum ponto ganho ainda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A partida foi cercada de expectativas dos dois lados. Os vascaínos voltaram a ver o time disputar uma partida oficial em São Januário após pouco mais de um mês. Assim, todos os quase 20 mil ingressos à disposição foram vendidos com quase 48 horas de antecedência. Já os santistas viram o time disputar um jogo de Brasileirão após jogar a B no ano passado.

Além disso, havia a expectativa para verem Neymar em campo, mas o craque sequer foi relacionado, afinal, ainda está com dores na coxa. Os dois times, inclusive, não entravam em campo para jogos oficiais há três semanas, quando foram eliminados dos seus respectivos estaduais. Vasco começa mais desorganizado, e Santos abre o placar O início da partida ficou marcado pelo equilíbrio. Os visitantes tinham mais organização em campo, enquanto o Vasco apostava na garra dos atletas. O Santos teve as melhores chances, com Barreal e Gabriel Bontempo. O Cruz-Maltino, por sua vez, respondeu com Coutinho e Vegetti. Aos 20, Paulinho errou um passe, a bola sobrou para Tiquinho, que acionou Barreal. O argentino marcou um golaço de cobertura. O Vasco até teve as melhores ações até o final do primeiro tempo. O Cruz-Maltino partiu com tudo para cima, mas esbarrava em certa desorganização tática. Assim, o time carioca investiu muito em bolas paradas e chutes de fora da área. Aliás, os jogadores e o técnico Fábio Carille ouviram vaias após o apito final do primeiro tempo.

O Vasco voltou do intervalo com a mesma formação, mas com mais organização. Aos 5, Vegetti cruzou na perfeição para Hugo Moura, que isolou. Dois minutos mais tarde, grande jogada coletiva: Piton mandou na área, na cabeça de Vegetti. O argentino surpreendeu a marcação, não mandou no gol e deu uma assistência de cabeça para Nuno Moreira igualar, também de cabeça. O Santos se reencontrou em campo e enfileirou grandes oportunidades, principalmente com Guilherme. Aos 24, Vegetti recebeu outro cruzamento preciso de Lucas Piton e cabeceou com precisão. Ainda assim, Gabriel Brazão fez linda defesa, de cinema. Aos 32, Payet, que tinha acabado de entrar, cruzou na cabeça de Vegetti, que sacramentou a virada. Na reta final, Loide Augusto perdeu boa chance para o Vasco.

Próximos compromissos O Vasco agora fará dois jogos fora de casa. Primeiro, pega o Melgar (PER) pela primeira rodada da Sul-Americana nesta quarta-feira (2). Já no sábado (5), visita o Corinthians pelo Brasileirão. O Santos, sem competições internacionais, recebe o Bahia no domingo (6) às 18h30. VASCO X SANTOS

Primeira rodada do Brasileirão-2025

Local: São Januário, em Rio de Janeiro (RJ)

Data: 30 de março de 2025

Gols: Barreal, aos 20’/1ºT (0-1), Nuno Moreira, aos 8’/2ºT (1-1) e Vegetti, aos 32’/2ºT