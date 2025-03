Roger Machado analisa estreia do Inter com ponto: ‘Muito importante’

O técnico Roger Machado se mostrou agradado com o ponto conquistado fora de casa pelo Inter neste sábado (29), no empate em 1 a 1 com o Flamengo, na abertura do Brasileirão. Segundo o comandante colorado, sua ideia é levar as competições “jogo a jogo”, mas coloca o Inter como postulante ao título brasileiro.

“Nós vamos fazer jogo a jogo. O que eu falei para os atletas antes da partida, que era o primeiro degrau de uma escada longa. Três competições diferentes nesse intervalo de 60 dias, que a gente ia avaliar jogo a jogo para levar para campo aqueles que estiverem nos melhores recuperados, no ritmo melhor, no momento melhor. Mas a ideia é sempre a partir do princípio que a gente consiga recuperar todos os jogadores, para a gente poder, a cada jogo, fazer aquilo que é melhor, estrategicamente, para disputa (do título). Foi dessa forma que eu tratei o pré-jogo, que era ser um enfrentamento de duas equipes postulantes ao título. E que para a gente que deseja se manter na disputa até o final é importante esse primeiro passo e a gente não poderia escolher adversário. Tem que sempre buscar os três pontos”, revelou.