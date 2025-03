Rival do Flamengo no Mundial pode ser América ou Los Angeles

A FIFA informou que está estudando a possibilidade de uma partida entre Los Angeles FC e América-MEX para definir qual será o time que substituirá o León (MEX) no Mundial de Clubes. Vale citar que o time faz parte do grupo do Flamengo. Conquistou a vaga em campo (campeão da Concachampions 2023). Mas não poderá jogar a competição. Afinal,o Pachuca pertence ao mesmo grupo, e a FIFA proíbe que duas agremiações de “mesmo dono” de um mesmo grupo participem do torneio.

Vale considerar que o León apelou à FIFA para poder disputar a competição. O julgamento ocorrerá em abril. Até lá, a entidade não fará definição alguma.