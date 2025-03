Porto vira jogo em cima do Estoril e segue sonhando com a Champions League

Dragões saem atrás no placar, mas empatam ainda no primeiro tempo e vencem com direito a golaço de Rodrigo Mora

O Porto não fez um grande jogo, tomou um grande susto, mas venceu o Estoril Praia, fora de casa, neste domingo (30), pela 27ª rodada do Campeonato Português. Yanis Begraoui abriu o placar para os anfitriões, mas Samu Aghehowa e Rodrigo Mora viraram o placar. Com o resultado, os Dragões mantiveram a terceira posição na tabela, com 56 pontos. Já o Estoril é o nono, com 36.

O próximo jogo do Porto é o clássico contra o Benfica, sábado (6), no Estádio do Dragão. Já o Estoril visita do SAD Futebol, quinta-feira (3).