Napoli vence e não deixa o líder Inter desgarrar no Italiano

O Napoli segue na briga direta com a Inter de Milão pelo título italiano. Neste domingo, 30/3, recebeu o Milan no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e se deu bem: 2 a 1. Politano e Lukaku marcaram os gols no primeiro tempo. O Milan descontou com Jovic. O Rubro-Negro ainda desperdiçou um pênalti, com Jiménez, quando o clássico estava 2 a 0. O jogo valeu pela 30ª rodada e, com este bom resultado, os napolitanos chegam aos 64 pontos, três atrás dos líderes interistas.

O Milan, por sua vez, segue com sua campanha irregular e decepcionante para o seu torcedor. O time treinado pelo (questionadíssimo) português Sérgio Conceição é apenas o 10º colocado, com 47 pontos. Ao não pontuar na rodada, se afasta da zona de classificação para as competições europeias.