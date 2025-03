Lazio x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), no Estádio Olímpico de Roma (ITA), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano

Lazio e Torino se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 15h45 (de Brasília), no encerramento da 30ª rodada do Campeonato Italiano. A partida ocorrerá no Estádio Olímpico de Roma e os donos da casa entrarão em campo na sétima posição na tabela, com 51 pontos. A equipe de Turim, todavia, é a 11ª colocada, com 38.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo.