Inter de Milão bate Udinese e segue tranquila na ponta do Italiano

A Inter de Milão não vacilou nesta 29ª rodada do Italiano. Afinal, neste domingo, 30/3, enfrentou a Udinese em casa, no Giuseppe Meazza, e venceu por 2 a 1. O placar foi até magro, tamanha a superioridade que a Inter impôs no primeiro tempo, quando fez dois gols de Arnautovic e Frattesi. Ambos com assistências de Di Marco. Além disso, perdeu várias outras chances. Mas, na etapa final, a Udinese aproveitou o relaxamento dos interistas. Assim, diminuiu o placar com Solet. Isso ligou o sinal amarelo para o time da casa, que sustentou a vantagem, mas levando sustos e com o goleiro Sommer fazendo pelos menos duas boas defesas.

A Inter de Milão tem 67 pontos. Assim, seguir com boa vantagem sobre o vice-líder Napoli. Já a Udinese está em 10º lugar, com 40 pontos, sem nenhum risco de rebaixamento, mas sem chances de sonhar com alguma vaga nas ligas europeias.