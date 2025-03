Héctor Hernández celebra seu primeiro gol pelo Corinthians: ‘Tiro um peso’

Com um time reserva, fora de casa, o Corinthians estreou com um empate no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (30), o Timão buscou o resultado contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, após ficar com um a mais na segunda etapa e igualar o marcador com Héctor Hernández.

O espanhol sentiu alívio pelo fim da seca. Héctor não atuava há mais de um mês e apareceu como relacionado para apenas uma partida nesse intervalo. O atacante, que chegou ao clube em agosto do ano passado e comentou que tirou um peso das costas.