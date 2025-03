Fluminense demite Mano Menezes

Técnico cai após a derrota para o Fortaleza. O auxiliar-técnico permanente Marcão comanda o time contra o Once Caldas, pela Libertadores

O Fluminense demitiu, no início da madrugada deste domingo, 30/3, o treinador Mano Menezes. Além dele, caíram Os auxiliares Sidney Lobo e Thiago Kosloski, além do preparador físico Flávio Oliveira, este último contratado em fevereiro. Em nota oficial em suas redes sociais, a diretoria informou que Marcão, auxiliar-técnico permanente, será o interino na partida desta quarta-feira na Colômbia, contra o Once Caldas, na estreia da equipe na Libertadores.

A queda de Mano – no cago desde julho de 2024 – ocorreu horas depois da derrota da equipe por 2 a 0 para o Fortaleza, pela primeira rodada do Brasileirão, neste domingo, no Ceará. Mano já vinha sendo questionado e a péssima atuação da equipe apenas agilizou a sua saída.