Flamengo vence a primeira no Brasileirão feminino

O Flamengo conseguiu, no início da noite deste domingo, 30/3, a sua primeira vitória no Brasileirão feminino. Em casa, no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ), bateu o 3B da Amazônia por 5 a 1. O jogo foi pela terceira rodada da competição. Cristiane (dois), Gláucia, Djeni e Núbia fizeram os gols das Rubro-Negras. Sole James, que defendeu o Fla entre 2022 e 2024, confirmou a Lei do Ex e fez para as amazonenses. Aliás, foi o primeiro gol do time na competição.

O Flamengo vai aos 4 pontos, em oitavo lugar, e entra no G8. O 3B perdeu seus três jogos e está em 16º (último).