Corinthians marca no final e fica no empate contra o Bahia

Timão saiu na atrás no primeiro tempo, mas contou com a expulsão de Everton Ribeiro e o primeiro gol de Héctor Hernandez pelo clube para empatar / Crédito: Jogada 10

Depois da conquista do título do Campeonato Paulista, o Corinthians estreou com empate no Campeonato Brasileiro. Com um time basicamente reserva, o Timão ficou no empate em 1 a 1 contra o Bahia. Gilberto abriu o marcador no final da primeira etapa, enquanto Héctor Hernandez empatou no final do jogo. Com o resultado, os adversários se juntam aos outros seis clubes que empataram na primeira rodada de Brasileirão.

Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Vasco na Neo Química Arena, enquanto o Bahia visita o Santos. Os dois clubes possuem compromissos no meio de semana por competições internacionais. Na quarta (02), o Alvinegro recebe o Huracan-ARG, pela Sul-Americana. Já na quinta (03), o Bahia encara o Internacional, pela Libertadores.

Bahia é melhor e sai na frente Com os seus principais jogadores, o Bahia começou melhor e tentando criar oportunidades. O Esquadrão só conseguiu assustar Matheus Donelli aos 23′, quando Jean Lucas recebeu na entrada da área e chutou por cima do gol. Jogando no contra-ataque, o Corinthians respondeu na sequência. Yuri Alberto arriscou de fora da área e Ronaldo segurou sem dar rebote. Na pressão e com muitas bolas cruzadas na área, o Bahia abriu o marcador já nos acréscimos. Luciano Juba apareceu pelo meio, passou pela marcação e levantou na pequena área, onde Gilberto, o outro lateral, apareceu para cabecear e abrir o marcador na Fonte Nova. Corinthians fica em vantagem e empata O Corinthians retornou com alterações, jogando com três marcadores. Isso não funcionou nos minutos iniciais, quando Matheus Donelli realizou duas boas defesas. Primeira em cabeçada de Lucho Rodriguez. Depois, dividiu com Ademir para fazer a defesa. Só que quando o Tricolor tentava se ajustar as mudanças do adversários, veio a baixa. Everton Ribeiro fez falta em Talles Magno, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.