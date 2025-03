Copa da Inglaterra: City, de virada, vence Bournemouth e vai à semi

No jogo deste domingo, 30/3, entre Bournemouth e Manchester City, pelas quartas da Copa da Inglaterra, Haaland viveu extremos. No primeiro tempo, deste duelo no Vitality Stadium, casa do rival, perdeu dois gols feitos e ainda desperdiçou um pênalti. Assim, os Citizens foram para o intervalo atrás no placar, 1 a 0, gol do brasileiro Evanilson. Na etapa final, logo aos três minutos, o astro norueguês empatou e se redimiu. Depois, o egípcio Marmoush virou o jogo, definindo o 2 a 1 para o atual tetracampeão inglês, mas que faz temporada decepcionante em 2024/25. O jogo teve um grande destaque: O’Reilly. Entrou no intervalo e deu os dois açucarados passes para os gols do Citizens.

Assim, o City avança para a semifinal, sendo a Copa da Inglaterra a última chance para o time não encerrar a temporada sem ganhar nada. Caso conquiste o título, será o seu oitavo, já que venceu em 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 e 2023. O eliminado Bournemouth jamais foi campeão deste que é o torneio mais antigo do mundo.