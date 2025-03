Brazão exalta defesa milagrosa, mas lamenta derrota do Santos: ‘Faltou muito’

De virada, o Peixe perdeu para o Vasco por 2 a 1 neste domingo (30), pela primeira rodada do Brasileirão 2025

O Santos estreou com derrota no Campeonato Brasileiro ao perder para o Vasco, de virada, por 2 a 1, neste domingo (30), em São Januário. O goleiro Gabriel Brazão, que teve importante participação no jogo, analisou a partida.

“Com certeza não é o resultado que gostaríamos, viemos aqui para ganhar. Mas acho que a gente não entrou em campo no segundo tempo. Faltou muito. A gente tem que trabalhar nisso para não ter essas desantenções. O campeonato começou agora, mas cada jogo é uma final para nós. Agora é concentrar, trabalhar durante a semana, para não cometer os mesmos erros e sair com a vitória”, analisou Brazão.