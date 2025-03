Bragantino x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste segunda-feira (31), em Bragança Paulista (SP), no encerramento da primeira rodada do Brasileirão

Bragantino e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (31/03), às 20h (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão Série A 2025. Enquanto o time de Bragança Paulista teve um desempenho abaixo do esperado no Paulistão e enfrentou dificuldades nas duas primeiras fases da Copa do Brasil – avançando apenas nos pênaltis contra Sousa e São José –, o Vozão chega embalado. Afinal, além de conquistar o título estadual, bateu o seu maior rival, Fortaleza, e garantiu moral para o retorno à elite do futebol brasileiro.

Como chega o Ceará

Por outro lado, o Ceará retorna à elite nacional com um elenco forte, mas precisará lidar com quatro desfalques para a estreia. Leó Condé não poderá contar com Bruno Tubarão, que segue em recuperação na fisioterapia e realiza alguns trabalhos em campo. Além dele, Richardson trata uma fascite plantar, enquanto Pedro Henrique se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial. Já Ramon Menezes sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e também está fora.

Apesar disso, nem todas as notícias são ruins. Fora da última partida, Pedro Raul tem boas chances de estar à disposição e pode reforçar o ataque do Vozão diante do Bragantino.

BRAGANTINO X CEARÁ