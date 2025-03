Barcelona pode jogar clássico com imagem de Taylor Swift na camisa

Taylor Swift, uma das principais cantoras do pop, deve estar estampada na camisa do Barcelona no clássico com o Real Madrid em maio, pelo Campeonato Espanhol. Isto porque, com o patrocínio master do Spotify, a marca tem, desde 2022, selecionado artistas para aparecerem pontualmente no uniforme do clube catalão em cada El Clásico.

Segundo a rádio RAC 1, a cantora americana é o nome mais provável para estampar a camisa do Barcelona contra o Real Madrid,. O jogo ocorrerá 10 ou 11 de maio, no estádio Olímpico Lluís Companys. Além dela, outros nomes que a imprensa espanhola especula são os de Ed Sheeran e Travis Scott.