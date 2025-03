Vasco x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Times de Roberto Dinamite e Pelé, entrelaçados por histórias gigantescas, se enfrentam no domingo (30) no retorno do Peixe à Série A

Assim, por mais que não tenhamos o esperado duelo entre Coutinho e Neymar, a partida marca o retorno do Santos à Série A após disputar (e conquistar) a Segunda Divisão pela primeira vez em sua centenária história. Fábio Carille, hoje no Cruz-Maltino, foi o responsável por trazer o Peixe à elite. Vamos conhecer, então, como chegam os rivais, que somam incríveis 12 títulos de Brasileirão em suas vastas galerias de troféus.

Ingredientes não faltam para a esperada primeira rodada do Brasileirão-2025! Neste domingo (30), Vasco e Santos, um dos grandes clássicos regionais do país, se enfrentam às 18h30 (de Brasília), no histórico estádio de São Januário, que terá casa cheia .

Como chega o Vasco

Há boas notícias para o Vasco nesta estreia no Brasileirão. Adson, fora desde agosto por lesão na tíbia direita, voltará aos relacionados e, dessa forma, deve ganhar minutos saindo do banco. Coutinho, que se lesionou no último jogo do Cruz-Maltino, em eliminação para o Flamengo, no último 8, seguirá entre os titulares. Ele se recuperou de lesão na coxa direita.

Além disso, há modificações no time. Isso porque Garré deve ganhar a vaga de Rayan e atuar na ponta direita. Na zaga, a tendência é que Mauricio Lemos faça sua estreia como titular. Ele ganhou a vaga de Lucas Freitas nas três semanas de intertemporada do Vasco após a eliminação no Carioca. Além de Estrella e David, lesionados, não há outros desfalques para o técnico Fábio Carille.