Taliari comanda triunfo do Juventude sobre o Vitória em largada na Série A

O Juventude estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro ao superar o Vitória por 2 a 0, neste sábado (29), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O destaque da partida foi o atacante Gabriel Taliari, autor dos dois gols do Papo no duelo pela primeira rodada da Série A. O Leão até teve um maior controle da posse de bola e teve um ímpeto maior no começo de cada etapa. Entretanto, os donos da casa foram mais efetivos quando chegaram ao ataque.

Vitória é ineficaz na primeira etapa

Os minutos iniciais da partida foram marcados por perdas de posse de ambos os lados. O Vitória tentou pressionar a saída de bola do Juventude, mas sem eficiência. Assim, o zagueiro Abner conseguiu aproveitar os espaços e fez lançamento do campo de defesa e encontrou Gabriel Taliari. O atacante ainda contou com falha de Neris, ficou frente a frente com o goleiro e abriu o placar.