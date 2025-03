Sporting engata quatro vitórias seguidas no Português

Com todos os gols no segundo tempo, o líder Sporting venceu o Estrela Amadora por 3 a 0, fora de casa, neste sábado (29). Gyökeres marcou duas vezes de pênalti, e Quenda deu números finais em duelo da 27ª rodada do Campeonato Português. Assim, o atacante sueco agora tem incríveis 30 gols na competição, artilheiro com mais do que o dobro de Samu (14), do Porto.

Com o triunfo, o Sporting alcançou a quarta vitória seguida na competição e segue na liderança. Curiosamente, os outros três duelos também foram vencidos com o time de Lisboa marcando três vezes: 3 a 1 no Estoril, Casa Pia e Famalicão. Ao todo, são 14 jogos de invencibilidade no Português, com a última derrota em dezembro, para o Moreirense. Desde então, são oito vitórias e seis empates.