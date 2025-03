Preston North End x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

A lista de ausências aumenta com Jack Whatmough, que sofreu uma lesão na panturrilha e não deve jogar mais nesta temporada. Ali McCann e Brad Potts também estão fora, ambos com problemas musculares. Por outro lado, Milutin Osmajic se recuperou de uma contusão no quadril e estará disponível. No entanto, o atacante montenegrino enfrenta uma acusação da Federação Inglesa por suposto abuso racista contra Hannibal Mejbri, do Burnley.

Como chega o Aston Villa

A ausência de Ollie Watkins na convocação da seleção inglesa gerou surpresa, mas o atacante vinha lidando com uma lesão no joelho sofrida no jogo de volta contra o Club Brugge. Apesar disso, Unai Emery minimizou o problema, chamando-o de “pequeno”. Watkins já voltou a treinar normalmente nos últimos dias e deve estar disponível para ser titular no domingo. Assim, a única baixa confirmada dos Villans por lesão é Ross Barkley, também com problemas no joelho.

Entretanto, o zagueiro Axel Disasi, emprestado pelo Chelsea, não poderá atuar, pois está impedido de jogar a FA Cup. Dessa forma, a tendência é que Ezri Konsa e Tyrone Mings formem a dupla de zaga, enquanto Pau Torres segue recuperando sua forma física após fraturar um metatarso.