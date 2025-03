Palmeiras x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Confronto, logo na rodada inicial, no Allianz Parque, coloca o segundo colocado de 2024 diante do atual campeão brasileiro / Crédito: Jogada 10

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, no choque entre o vice-campeão nacional de 2024 e o atual dono da taça. A bola rola pela primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O embate abriria a competição, mas, por conta da participação do Verdão na final do Campeonato Paulista, o compromisso precisou ser adiado em um dia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Palmeiras? De fato, pressionado. Afinal, o Verdão não viu o Botafogo ganhar o Brasileiro e a Libertadores do ano passado e, nesta temporada, já ficou sem o Paulistão.

Sobre o time que o técnico Abel Ferreira tem à disposição, Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita, participou de uma parte da atividade junto com o elenco, na última sexta-feira. Pode ser, portanto, uma novidade. Gómez e Maurício, também em recuperação, integraram as atividades. Porém, ainda são dúvidas para o clássico. O volante Ríos, que não começou jogando contra o Corinthians por conta da participação nas Eliminatórias pela seleção colombiana, deve ser a principal alteração no Verde. Como chega o Botafogo? O atual campeão teve um mês para se preparar para o jogo deste fim de semana, pois ignorou solenemente o Campeonato Carioca. Além disso, perdeu os títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa. Porém, ao contrário do Palmeiras, a SAF do clube sustenta que estes torneios não têm tanta importância quanto Brasileirão, Libertadores e Super Mundial de Clubes.