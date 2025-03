Napoli x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (30) pela 30ª rodada do Campeonato Italiano

Napoli e Milan se enfrentam neste domingo (30) às 15h45 pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Diego Armando Maradona. Os napolitanos brigam pelo título, enquanto os milaneses ainda sonham com uma vaga em competição continental na temporada que vem, 2025/2026.

O Napoli acorda neste domingo em segundo lugar, com 61 pontos, a três da Inter de Milão. A briga pelo título tem ainda a Atalanta (58), que ainda joga na rodada. Já Bologna (56) e Juventus (55), que jogaram e venceram, correm por fora. A Lazio, com 51, e que entra em campo apenas na segunda-feira (31), fecha o G6.