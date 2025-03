Monaco vence e adia título do PSG no Francês

O Monaco conseguiu adiar, por pelo menos mais uma rodada, o tetracampeonato e o 13º título francês na história do PSG. Afinal, no início da noite deste sábado, 29/3, venceu de virada o Nice, seu arquirrival de região, em sua casa, no Estádio Louis II, por 2 a 1. Com esta vitória, em jogo pela 27ª rodada, o Monaco chegou aos 50 pontos, contra 71 do PSG. Como ainda restam sete rodadas (21 pontos em jogo), ainda há a chance matemática de o Monaco alcançar os mesmos 71 pontos dos parisienses. Mas, para isso, o PSG, que não perdeu na competição, tem de ser derrotado nos sete jogos que restam. Além disso, o Monaco tem de vencer todas. Improvável. O título deve vir na próxima rodada.

Como o Monaco venceu o Nice

O Monaco não estava em seu dia. Jogando em casa, logo teve um pênalti, aos três minutos, em Embolo. Biereth bateu e Bulka defendeu. O Monaco era melhor em campo, teve mais posse (60%) e mais finalizações (5 a 3) e Minamino quase marcou. Mas o Nice equilibrou o jogo depois dos 30 minutos e saiu na frente aos 39, quando o lateral Bombito cruzou e Boga marcou de cabeça.