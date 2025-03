Mano justifica derrota por início negativo do Fluminense: ’25 minutos muito ruins’

Comandante alega que ausência de jogadores atrapalhou a preparação do Tricolor para a estreia no Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

A estreia do Fluminense com derrota no Campeonato Brasileiro já liga o sinal de alerta. Afinal, há um receio que a equipe carioca repita a mesma campanha da edição anterior do torneio. O Tricolor demonstrou bastante dificuldade em conter o ímpeto do Fortaleza no duelo, deste sábado (29), na Arena Castelão. Isso porque, os donos da casa já asseguraram a vitória por 2 a 0 aos 21 minutos do primeiro tempo. Com isso, o técnico Mano Menezes admitiu que o começo de partida negativo custou caro para o Fluminense.

Eu penso que não foi nem o primeiro tempo inteiro que foi ruim. Os primeiros 25 minutos foram muito ruins, a ponto de fazermos uma alteração com 12 minutos de jogo. Pensamos uma coisa, o jogo iniciou, o Fortaleza começou melhor, atacou muito nosso lado esquerdo. Ali sofremos o primeiro gol", pontuou o comandante.

Desempenho aquém exigiu mudança no Fluminense ainda no primeiro tempo A performance foi tão abaixo da expectativa que o treinador colocou Lima na equipe no lugar de Serna ainda na primeira parte da etapa inicial. De acordo com a avaliação de Mano, a modificação surtiu efeito, mas não foi suficiente para evitar o tropeço. “Depois veio alteração, acho que melhorou o encaixe, mas aí sofremos um gol no escanteio. O que cria uma dificuldade. Depois fomos melhorando. Segundo tempo bem melhor em quase tudo, menos no último terço. Você precisa transformar 70% de posse de bola, 600 passes, em algo mais produtivo. Depois colocamos mais um meia para tentar fazer essa bola chegar com mais qualidade”, detalhou o técnico. “Precisamos melhorar. Não saímos do Estadual reclamando de erros. Não pode colocar as coisas todas no mesmo saco, porque acho que não é isso. Saímos falando que fizemos uma disputa dentro dos limites que tínhamos naquele momento, mas sabemos que eles têm que ser empurrados para cima. Acho que a equipe pode ser a que jogou a segunda parte com melhor qualidade de termino de jogada”, complementou.

Treinador frisa que ausência de jogadores atrapalharam preparação Mesmo com duas semanas para realizar a preparação da equipe para a estreia na Série A, o comandante indicou que ausência de alguns jogadores foi extremamente prejudicial. “Penso que ter 15 dias e não ter alguns dos principais jogadores custa caro. A gente que trabalha com futebol não se desempolga e nem se ilude com facilidade, porque sabe que é diferente. É sempre difícil jogar e ganhar aqui. Não deve servir de limitador para a gente. Queremos entregar coisas melhores esse ano. Tem que ter um pouco de calma para jogar um pouco. Para não se desiludir com facilidade. Quando a gente quer, se desilude com facilidade. Quando acredita, sabe que essas coisas passam pois tem qualidade para isso”, esclareceu o treinador.