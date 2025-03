Jogadores defendem volta de Tite à Seleção; Neymar apoia

Atletas mais experientes da Seleção Brasileira querem retorno do treinador, comandante nas Copas de 2018 e 2022 / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está buscando um técnico estrangeiro para assumir a seleção nacional; no entanto, alguns líderes do time preferem manter o conhecido Tite. De acordo com informações obtidas pelo blog do jornalista Jorge Nicola, no Portal R7, o assunto existe entre os jogadores importantes e mais experientes desde a última quarta-feira (36), logo após a derrota por 4 a 1 para a Argentina em Buenos Aires. Um dos defensores dessa ideia é Neymar, que já destacou publicamente Tite como o melhor técnico com quem já trabalhou em toda a sua carreira. O apoio de Neymar a Tite pode também ter relação com Jorge Jesus, com quem o craque teve desavenças em janeiro e que atualmente é considerado o Plano B pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

Negociar o retorno de Tite à seleção é uma das tarefas mais complexas. Ele saiu da equipe nacional em atrito com a alta cúpula da CBF. O fato de anunciar sua saída através da imprensa ao final da Copa do Mundo de 2022 prejudicou sua imagem como treinador. Além disso, entre os torcedores, Tite não recebe uma avaliação positiva. As eliminações nas quartas de final de dois Mundiais consecutivos comprometeram seu histórico nas Eliminatórias.