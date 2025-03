Inter abre o placar, mas Flamengo busca o empate na estreia do Brasileirão

No primeiro tempo, Bruno Henrique coloca o Colorado na frente, entretanto Léo Pereira deixa tudo igual no Maracanã, no início da etapa final

No duelo de campeões estaduais, Flamengo e Internacional ficaram no empate por 1 a 1, no Maracanã, na rodada inaugural do Campeonato Brasileiro. Assim, no primeiro tempo, Bruno Henrique colocou o Colorado à frente no placar. No entanto, na etapa final, Léo Pereira foi oportunista, na área, e deixou tudo igual.

O próximo compromisso dos comandados do técnico Filipe Luís será pela Libertadores. Na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com o Deportivo Táchira, no Pueblo Nuevo. Pela mesma competição, o Colorado visita o Bahia, na Fonte Nova, no mesmo dia e horário.