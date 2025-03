Guga cita falhas bobas do Fluminense e pede atenção na sequência do Brasileiro: ‘Não podemos errar novamente’

Tricolor não conseguiu conter postura ofensiva do Fortaleza no começou do jogo e estreou na Série A com derrota

O Fluminense não demonstrou competência para conter o ímpeto do Fortaleza no começo do primeiro tempo. Isso porque os donos da casa construíram o triunfo por 2 a 0 nos 21 minutos da primeira etapa. Com isso, ainda na rodada inicial do Campeonato Brasileiro já se cria um receio que a equipe repita a campanha negativa da edição anterior do torneio.

Neste cenário, o lateral-direito Guga frisou os erros inocentes do Tricolor e frisou que é necessária uma evolução no desempenho do time.